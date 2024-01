La definizione e la soluzione di: Percorrono lunghe piste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un'unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L'aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell'atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. Nonostante sia più pesante dell'aria, è in grado di volare grazie ai principi fisico-meccanici. Il termine risale alla seconda metà dell'Ottocento e ha origine nel francese aéroplane, composto dal greco antico (aèr, aria) e dal latino planus (piatto). Nella lingua italiana veniva denominato apparecchio aereo, da cui, per ellissi, deriva l'abbreviazione aereo.

È utilizzato, nelle sue svariate forme, dimensioni e configurazioni, come mezzo di trasporto di persone, di merci e come strumento militare.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

aerei m pl

plurale di aereo

Sostantivo, forma flessa

plurale di aereo

Sillabazione

a | è | re | i

Etimologia / Derivazione

deriva da aereo

Sinonimi

(aggettivo) aeriformi, gassosi, gassificati, nebulizzati, vaporizzati, volatili

aeriformi, gassosi, gassificati, nebulizzati, vaporizzati, volatili ( senso figurato ) (di veli) leggeri, lievi, delicati, impalpabili

(di veli) leggeri, lievi, delicati, impalpabili (di grazia, eleganza) spirituali, eterei, evanescenti; inconsistenti, illusori, vani

spirituali, eterei, evanescenti; inconsistenti, illusori, vani aeronautici, aviatori

(sostantivo) aeroplani, apparecchi, aeromobili

Contrari

(aggettivo) fondati, consistenti

