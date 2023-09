Si pelano in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pelano in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATATE

Significato/Curiosita : Si pelano in cucina

Migliorata con paprika, pepe in grani, e anche salsa di pomodoro o ketchup. per ulteriori sapore e l'imbrunimento, alcuni cuochi non pelano le cipolle o aggiungono... I soldati ad alimentarsi di patate, perché a disposizione a buon prezzo, non fu un buon viatico a considerare le patate un cibo di qualità. gli spagnoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si pelano in cucina : pelano; cucina; Lo spiedino della cucina araba; Il sale da cucina arricchito; Speciale tipo di forbici da cucina ; Uno sportello in cucina ; Evita di scottarsi in cucina ;

Cerca altre Definizioni