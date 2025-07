Quelle fritte piacciono a tutti nei cruciverba: la soluzione è Patate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quelle fritte piacciono a tutti' è 'Patate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATATE

Curiosità e Significato di Patate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Patate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Patate? Le patate sono un alimento molto apprezzato in tutto il mondo, versatili e gustose. Si possono preparare in tanti modi: fritte, al forno, lessate o ripiene. Con la loro consistenza morbida e il sapore delicato, conquistano il palato di grandi e piccini, diventando un vero must in molte cucine. Insomma, le patate sono un vero classico che piace a tutti!

Come si scrive la soluzione Patate

Hai trovato la definizione "Quelle fritte piacciono a tutti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T S I T O E R A P A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPETTACOLARI" SPETTACOLARI

