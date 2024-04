La Soluzione ♚ La firma dell analfabeta La definizione e la soluzione di 5 lettere: La firma dell analfabeta. CROCE - CROCESEGNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La firma dell analfabeta: Una croce è una figura geometrica che è fatta di due linee o barre che si incrociano con un angolo retto, in maniera tale che una di esse (o tutt'e due) venga divisa a metà. È uno dei simboli umani più antichi. Nome proprio Significato e Curiosità su: Una croce è una figura geometrica che è fatta di due linee o barre che si incrociano con un angolo retto, in maniera tale che una di esse (o tutt'e due) venga divisa a metà. È uno dei simboli umani più antichi. Croce ( approfondimento) f nome di persona; Sillabazione Cró | ce Pronuncia /'kro.te/ Etimologia / Derivazione Direttamente da "croce", simbolo religioso e in particolare cristiano, oppure (per quanto riguarda il cognome) attraverso uno dei numerosi toponimi presenti in Italia. Termini correlati croce

