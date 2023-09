È fatto apposta per esser preso a calci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fatto apposta per esser preso a calci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALLONE

Significato/Curiosita : E fatto apposta per esser preso a calci

fatto riflettere l'avvocato nino filastò che è giunto alla conclusione che si trattasse di un uomo in divisa che frantumava apposta i finestrini per non... Disambiguazione – se stai cercando premi omonimi, vedi pallone d'oro (disambigua). il pallone d'oro (ballon d'or in francese), noto in precedenza anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È fatto apposta per esser preso a calci : fatto; apposta; esser; preso; calci; Se è soddisfatto fa le fusa; È fatto per esser afferrato; Liquore zuccherato fatto in casa; Tipica fatto ria dell America Meridionale; Kelly che ha fatto parte delle Destiny s Child; Lo sono i profilati fatti apposta per gli spigoli; Particolari fatti apposta ; Fatto apposta particolare; È contrapposta alla poesia; Un impianto fatto apposta per gare al coperto; Può esser lo la vista; esser e instabile; Tesser a per l autostrada; Bisogna mettercela per esser e sicuri di riuscire; Eresser o le Forche Caudine; Tra quelli di Mattarella è compreso Luigi Einaudi; Contraddittore per partito preso ; preso in trappola; Un colpo in buona parte evitato: preso di; Perfettamente compreso e fatto proprio; Antichi Greci di calci de; Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calci atore; La squadra di calci o di San Pietroburgo; Lo Zlatan attaccante di calci o; I camerini dei calci atori;

Cerca altre Definizioni