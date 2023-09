Elevato per importanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elevato per importanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMINENTE

Significato/Curiosita : Elevato per importanza

Casi specifici. il livello del suo svolgimento fu talmente elevato da riuscire sbalorditivo per la commissione esaminatrice. in seguito a un colloquio orale... E jean boiteux con 9'03”8. era padre di eric eminente, nuotatore anche lui. ^ natation : aldo eminente, su racingclubdefrance.net, 25 agosto 2021. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

