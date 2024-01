La definizione e la soluzione di: Ha importanza nei film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Regia – attività di direzione durante la produzione di un'opera audiovisiva Regia cinematografica Regia teatrale Regia televisiva Regia radiofonica

– attività di direzione durante la produzione di un'opera audiovisiva Règia – attinente alla monarchia (es. Accademia Regia, Regia Marina, ecc.)

– attinente alla monarchia (es. Accademia Regia, Regia Marina, ecc.) Règia – edificio del Foro Romano

– edificio del Foro Romano Règia – tipo di monopolio o privativa dello Stato per lo svolgimento di una particolare attività di natura finanziaria, quale la riscossione di tributi ( fonte , su old.demauroparavia.it (archiviato dall' url originale il 1º gennaio 2008) . )

– tipo di monopolio o privativa dello Stato per lo svolgimento di una particolare attività di natura finanziaria, quale la riscossione di tributi ( ) Regia – specifico ruolo o particolare comparto in uno sport di squadra

Italiano

Aggettivo, forma flessa

regia f sing

femminile di regio

Sostantivo

regia ( approfondimento) f (pl.: regie)

direzione della preparazione e della messa in atto di un'opera artistica

Sillabazione

(femminile di regiO) rè | gia

(cinema) re | gì | a

Pronuncia

IPA: /re'dia/

Etimologia / Derivazione

(forma flessa dell'aggettivo) vedi regio

(sostantivo) dal francese régie

Sinonimi

(aggettivo) reale, regale, sovrana, principesca

reale, regale, sovrana, principesca (aggettivo) ( senso figurato ) maestosa, sontuosa, fastosa, lussuosa, grandiosa, sfarzosa

maestosa, sontuosa, fastosa, lussuosa, grandiosa, sfarzosa (sostantivo) attività del regista, allestimento, messinscena

attività del regista, allestimento, messinscena (sostantivo) ( per estensione ) organizzazione, preparazione, supervisione, gestione, comando, coordinamento

organizzazione, preparazione, supervisione, gestione, comando, coordinamento (sostantivo) ( senso figurato ) conduzione, orchestrazione, guida

conduzione, orchestrazione, guida (sostantivo) appalto, monopolio, privativa

