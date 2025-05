Elevato per dignità nei cruciverba: la soluzione è Eminente

EMINENTE

Curiosità e Significato di "Eminente"

Hai risolto il cruciverba con Eminente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Eminente.

Eminente significa altamente rispettato, di grande importanza o superiore per qualità e dignità in un campo o ruolo. Indica qualcuno o qualcosa che si distingue per valore, prestigio o posizione elevata rispetto agli altri.

Come si scrive la soluzione: Eminente

Hai trovato la definizione "Elevato per dignità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

