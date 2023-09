Il drammaturgo irlandese autore di Pigmalione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il drammaturgo irlandese autore di Pigmalione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SHAW

Significato/Curiosita : Il drammaturgo irlandese autore di pigmalione

2 novembre 1950) è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese. nel 1925 vinse il premio nobel per la letteratura con la seguente... Titolo. shaw – città statunitense della contea di bolivar in mississippi shaw and crompton – città britannica (comunemente chiamata shaw) studio shaw – casa...