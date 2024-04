La Soluzione ♚ Scrisse Pigmalione La definizione e la soluzione di 4 lettere: Scrisse Pigmalione. SHAW Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scrisse pigmalione: Shaw – città statunitense della contea di Bolivar in Mississippi Shaw and Crompton – città britannica (comunemente chiamata Shaw) Studio Shaw – casa di produzione cinematografica di Hong Kong Sostantivo Significato e Curiosità su: Shaw – città statunitense della contea di Bolivar in Mississippi Shaw and Crompton – città britannica (comunemente chiamata Shaw) Studio Shaw – casa di produzione cinematografica di Hong Kong pigmalione m inv chi educa un ignorante o insegna il comportamento ad un individuo rozzo Sillabazione pig | ma | lió | ne Etimologia / Derivazione dal nome proprio Pigmalione, che deriva dal greco µa e poi dal latino Pygmalion -; dal nome del mitico sovrano di Cipro che, invaghitosi di una statua muliebre trasformata da Venere in essere vivente che successivamente prese in moglie. Sembra che il significato attuale derivi dall'omonima commedia di George Bernard Shaw. Altre Definizioni con shaw; scrisse; pigmalione; Il drammaturgo irlandese autore di Pigmalione; G B commediografo; Leopardi scrisse quelle morali; Scrisse Tropico del Cancro; Scrisse Cuore di tenebra; Le tre iniziali dello Shaw di Pigmalione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Scrisse Pigmalione

SHAW

S

H

A

W

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Scrisse Pigmalione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.