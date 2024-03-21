La usavano i frombolieri

Home / Soluzioni Cruciverba / La usavano i frombolieri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La usavano i frombolieri' è 'Fionda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIONDA

Perché la soluzione è Fionda? La fionda è uno strumento che trovava impiego tra i frombolieri, esperti nell'arte di scagliare proiettili con precisione e rapidità. Questo dispositivo era costituito da una forcella robusta, spesso in legno, e una fascia elastica che permetteva di lanciare con forza piccoli sassi o proiettili di vario tipo. La sua semplicità e efficacia la rendevano ideale per scopi di caccia o di difesa, adattandosi alle esigenze di chi ne faceva un uso esperto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La usavano i frombolieri". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La usavano i frombolieri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fionda

Per risolvere la definizione "La usavano i frombolieri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La usavano i frombolieri" conferma che la soluzione 'Fionda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fionda

F Firenze I Imola O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La usavano i frombolieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fionda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L usò mortalmente DavidArma rudimentale portatile per lanciare pietreL usò mortalmente DavideUsavano la faretraUsavano la penna d ocaUsavano l alfabeto MorseGli antichi Vichinghi le usavano come armiLi usavano gli assedianti