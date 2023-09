Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SIGNORINA

Significato/Curiosita : Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata

Denaro. fu inoltre ipotizzato dagli inquirenti che de tomasi poteva essere il telefonista "mario" che telefonò a casa orlandi il 28 giugno 1983, mentre... signorina, su italiancharts.com. url consultato l'8 dicembre 2017. neffa - la mia signorina.mpg, su youtube, 7 febbraio 2010. (en) la mia signorina,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata : dice; spesso; alla; telefonista; risponde; alla; chiamata; Codice che identifica ogni transazione bancaria; Leggere grazie a un codice ; Lo dice l intervistato in crisi; Li colpisce il Codice ; Lo si dice parlando al re; Travasano molto spesso ; Molte = spesso ; Comando che si udiva spesso al Car; spesso ci si incontra per confrontarle; Un finestrino che spesso ha davanti una fila; I notiziari alla radio; Tagliatelle alla romana; I Musulmani allontanati dalla Spagna dopo il 1492; Chiunque può esserlo a volte di fronte alla cattiveria altrui; Fanno balla re le navi; Il quadro di comando della telefonista ; Corrisponde a un decimetro cubo; Si risponde dei propri; Gli risponde il tac; Chi lo commette ne risponde ; Corrisponde agli anni della fanciullezza; I notiziari alla radio; Tagliatelle alla romana; I Musulmani allontanati dalla Spagna dopo il 1492; Chiunque può esserlo a volte di fronte alla cattiveria altrui; Fanno balla re le navi; Così viene anche chiamata la Cassazione; Vien spesso chiamata dal bambino; Assemblea di sacerdoti chiamata dal vescovo; Ha 21-23 paia di zampe ed è chiamata millepiedi; Così viene anche chiamata la lettera J;

Cerca altre Definizioni