La definizione e la soluzione di: Convoglia il fumo del camino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPPA

Significato/Curiosita : Convoglia il fumo del camino

Orizzontale, con un solo grande tubo di fumo. il camino di scarico era costruito in mattoni, conteneva a scopo di recupero del calore tutta la caldaia che veniva... La cappa magna è un abito prelatizio a forma di campana con strascico posteriore lungo alcuni metri. La parte anteriore viene tenuta raccolta sulle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

