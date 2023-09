Codice che identifica ogni transazione bancaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Codice che identifica ogni transazione bancaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CRO

Significato/Curiosita : Codice che identifica ogni transazione bancaria

Wikipedia. il codice riferimento operazione (cro) è un codice numerico di undici cifre, con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'uomo di cro-magnon è un'antica forma di homo sapiens, ascrivibile a popolazioni umane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

