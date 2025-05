L uva passa tipica della Turchia nei cruciverba: la soluzione è Sultanina

SULTANINA

Curiosità e Significato di "Sultanina"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sultanina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sultanina? La sultanina è un tipo di uva secca originaria della Turchia, caratterizzata da un sapore dolce e una consistenza morbida, spesso usata in dolci e piatti mediterranei. Questo tipo di uva passa è particolarmente apprezzato per la sua qualità e il suo utilizzo in cucina.

Come si scrive la soluzione: Sultanina

S Savona

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

