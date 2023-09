Ne ha tanti l ozioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne ha tanti l ozioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VIZI

Significato/Curiosita : Ne ha tanti l ozioso

«[ndr la 'ndrangheta] può essere paragonata ad un treno con tanti vagoni, e ogni vagone ha il suo capotreno che è il capolocale. poi c’è il capotreno.... I sette vizi capitali, noti anche come peccati capitali, sono un raggruppamento e una classificazione dei vizi nell'ambito degli insegnamenti cristiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

