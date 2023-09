La spazzano i marinai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spazzano i marinai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COPERTA

Significato/Curiosita : La spazzano i marinai

Prime incursioni di aria fredda da nord arrivano i venti di tramontana e grecale in alta quota, che spazzano via le nuvole, lasciando posto a cieli azzurri... Il titolo. coperta – in arredamento, tessuto che copre il letto. coperta – in nautica, piano di calpestio sulla tolda di una nave. coperta isotermica...