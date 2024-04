La Soluzione ♚ Operazione da marinai La definizione e la soluzione di 10 lettere: Operazione da marinai. ANCORAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Operazione da marinai: L'ancoraggio è l'operazione di "dare fondo all'àncora", cioè di vincolare un'imbarcazione al fondo marino o al fondo lacustre o fluviale ecc., rendendone sicuro lo stazionamento nonostante il vento, le correnti e lo stato del mare. "Salpare l'ancora" è l'espressione che descrive l'operazione di spedare l'ancora dal fondo e riportarla a bordo.L'ancoraggio può essere: alla ruota: cioè con una sola ancora. Questo tipo di ancoraggio richiede molto spazio in quanto l'imbarcazione non resta ferma, ma gira secondo la spinta della marea o del vento in uno spazio circolare che viene chiamato "campo di giro". a barba di gatto o afforcato: cioè con ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ancoraggio è l'operazione di "dare fondo all'àncora", cioè di vincolare un'imbarcazione al fondo marino o al fondo lacustre o fluviale ecc., rendendone sicuro lo stazionamento nonostante il vento, le correnti e lo stato del mare. "Salpare l'ancora" è l'espressione che descrive l'operazione di spedare l'ancora dal fondo e riportarla a bordo.L'ancoraggio può essere: alla ruota: cioè con una sola ancora. Questo tipo di ancoraggio richiede molto spazio in quanto l'imbarcazione non resta ferma, ma gira secondo la spinta della marea o del vento in uno spazio circolare che viene chiamato "campo di giro". a barba di gatto o afforcato: cioè con ... ancoraggio m (pl.: ancoraggi) (marina) azione di stazionamento delle navi quando si vogliono fermare in un punto Sillabazione an | co | ràg | gio Pronuncia IPA: /anko'raddo/ Etimologia / Derivazione deriva da ancorare Sinonimi ( marina ) attracco, ormeggio

attracco, ormeggio (senso figurato) (di una struttura mobile) collegamento, fissaggio

