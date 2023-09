Situati in terraferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situati in terraferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTINENTALI

Significato/Curiosita : Situati in terraferma

Sulla terraferma di fronte ad un isolotto rossastro che dà il nome alla località. isola rossa sorge su un piccolo promontorio che si allunga in direzione... sono aperte alle "squadre continentali professionistiche" (uci proteam) ed alle "squadre continentali" (uci continental team), tuttavia è possibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Situati in terraferma : situati; terraferma; situati dirimpetto; Sono generalmente situati alle spalle del cantante; situati lungo il bordo; situati a gran profondità; situati a notevole distanza; Non abitano sulla terraferma ; È staccata dalla terraferma ; In terraferma sono tre; Collega con la terraferma certe piccole isole; Territorio legato alla terraferma da un solo lato;

Cerca altre Definizioni