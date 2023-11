La definizione e la soluzione di: È staccata dalla terraferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : È staccata dalla terraferma

Un'isola è una porzione di terra che è staccata dalla terraferma circostante, generalmente circondata dall'acqua. Le isole possono formarsi in vari modi, come risultato di fenomeni geologici come l'erosione, i movimenti delle placche tettoniche o gli eventi vulcanici. Esistono isole di diverse dimensioni, dalle minuscole isole disabitate alle grandi masse di terra che ospitano intere popolazioni e città. Le isole sono spesso caratterizzate da paesaggi unici e variegati, che possono comprendere spiagge sabbiose, scogliere rocciose, foreste lussureggianti o vulcani attivi. Sono anche notevoli per la loro biodiversità, poiché molte isole sono habitat di specie animali e vegetali uniche, spesso trovate solo in quelle particolari regioni. Le isole possono offrire una varietà di attività ricreative, come il turismo balneare, la scoperta della natura, l'esplorazione culturale e la pratica di sport acquatici. Le isole rappresentano spesso destinazioni affascinanti e affascinanti per i viaggiatori, che desiderano immergersi nella bellezza e nel fascino di questi piccoli mondi separati dalla terraferma.

