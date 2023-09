Un rito cantato in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rito cantato in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MESSA SOLENNE

Significato/Curiosita : Un rito cantato in chiesa

Secolo), è il rito liturgico utilizzato dalle chiese ortodosse e da alcune chiese sui iuris di tradizione orientale all'interno della chiesa cattolica. talvolta... Significati, vedi missa solemnis (disambigua). una messa solenne (in latino missa solemnis) è una messa tridentina celebrata con canto da un sacerdote con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

