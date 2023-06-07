Gli astronomi nel presepe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli astronomi nel presepe' è 'Remagi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMAGI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli astronomi nel presepe" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli astronomi nel presepe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Remagi? I personaggi rappresentati nel presepe, spesso portatori di doni e simboli di speranza, vengono chiamati remagi. Questi figuranti richiamano la tradizione degli astronomi che, guidati da una stella, visitarono il bambino Gesù portando doni preziosi. La loro presenza sottolinea il riconoscimento di un evento cosmico e spirituale di grande rilevanza. La figura dei remagi unisce cielo e terra in un momento di gioia e fede.

In presenza della definizione "Gli astronomi nel presepe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli astronomi nel presepe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Remagi:

R Roma E Empoli M Milano A Ancona G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli astronomi nel presepe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

