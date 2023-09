Nativo della nota località campana con gli scavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativo della nota località campana con gli scavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POMPEIANO

Significato/Curiosita : Nativo della nota localita campana con gli scavi

Dettaglio: prodotti agroalimentari tradizionali campani, cucina campana e cucina napoletana. la cucina campana è una delle più apprezzate al mondo potendo... Dei suoi due generi pompeiano e gneo claudio severo, tant'è che ne mette in dubbio il ritorno dal fronte dello stesso pompeiano. marco fu però acclamato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nativo della nota località campana con gli scavi : nativo; della; nota; località; campana; scavi; Un nativo di Valparaiso; Un nome alternativo ; Un nativo di Praga; Il gruppo rock alternativo di Where is my mind; Un nativo di Seul; Il genitivo della rosa; Un centro della Riviera di Ponente; Una Stewart della canzone; Il Cruise della pellicola Oblivion; L indimenticata Pizzi della canzone; Annota zione scritta; Chiara nota blogger; Sigla nota ai partigiani; È del vero in una nota locuzione; Il film di Jean Vigo con la nota sequenza in cui il protagonista tuffatosi nel fiume vede la sua amata; località presso La Spezia; località sulla Dora Balte; Fu una fiorente località della Magna Grecia; località della Sicilia nota per i pomodorini; Trezza: località presso Catania; Il noto fra campana ro; Località campana ; Città campana dalla splendida Reggia borbonica; La campana più famosa di Londra; Antica città campana collocata tra Capua e Napoli; La scienza che prevede e organizza le campagne di scavi ; Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua; Sono portate alla luce da scavi archeologici; Un attrezzo per scavi e perforazioni;

Cerca altre Definizioni