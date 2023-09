Materiale sintetico per piste sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale sintetico per piste sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Significato/Curiosita : Materiale sintetico per piste sportive

Coppe del mondo [...] possono aver luogo solamente su piste aventi superficie in materiale sintetico conforme alle norme di qualità richieste ed omologate... tartan (disambigua). il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle highland scozzesi. il tipico gonnellino kilt è realizzato in tartan... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

