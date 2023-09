Dà frutti di forma conica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà frutti di forma conica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PERO

Significato/Curiosita : Da frutti di forma conica

Fragole sono considerate dei frutti dal punto di vista nutrizionale, non lo sono dal punto di vista botanico, in quanto i frutti veri e propri sono i cosiddetti... Titolo. il pero è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle rosaceae. questo termine può riferirsi anche a: pero – cognome italiano pero – figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dà frutti di forma conica : frutti; forma; conica; frutti dal nocciolo bislungo; frutti estivi; Produce frutti noccioluti; I frutti che finiscono nei frantoi; I frutti di un terreno coltivato; Intrecciata con l ordito forma il tessuto; Lo forma il mietitore; Si forma sui denti; Sedici forma no una libbra; forma no la cassa toracica; La scritta rossa di un iconica scena di Shining; Poesia malinconica ; Così è un iconica torre italiana; La sua cima innevata è iconica in Giappone; In maniera laconica e stringata;

Cerca altre Definizioni