La Soluzione ♚ L unghione del gallo La definizione e la soluzione di 7 lettere: L unghione del gallo. SPERONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. l unghione del gallo: Sperone – parte dello stivale dei cavalieri

– parte dello stivale dei cavalieri Sperone – parte anteriore sommersa dello scafo di una nave utilizzata per attaccare navi nemiche

– parte anteriore sommersa dello scafo di una nave utilizzata per attaccare navi nemiche Sperone – fortificazione ad angolo saliente, che viene eretta o al centro delle cortine murarie, o davanti alle porte, per difenderle

– fortificazione ad angolo saliente, che viene eretta o al centro delle cortine murarie, o davanti alle porte, per difenderle Sperone – parte del calice del fiore contenente il nettare

– parte del calice del fiore contenente il nettare Sperone – stemma araldico che simboleggia cavalleria, nobiltà e virtù

– stemma araldico che simboleggia cavalleria, nobiltà e virtù Sperone – parte anatomica di alcuni animali

– parte anatomica di alcuni animali Forte Sperone – uno dei forti di Genova

– uno dei forti di Genova Monte Sperone (P 01) – pattugliatore multiruolo del Servizio navale della Guardia di Finanza

– pattugliatore multiruolo del Servizio navale della Guardia di Finanza Pietra sperone – materiale usato in edilizia Geografia Italia Sperone – comune in provincia di Avellino

– comune in provincia di Avellino Sperone – frazione di Custonaci in provincia di Trapani

– frazione di Custonaci in provincia di Trapani Sperone – frazione di Gioia dei Marsi in provincia dell'Aquila

– frazione di Gioia dei Marsi in provincia dell'Aquila Sperone – frazione di Messina

– frazione di Messina Sperone – frazione di Pistoia

– frazione di Pistoia Sperone – quartiere di Palermo Persone Mario Sperone – calciatore, allenatore e dirigente sportivo italiano Pagine correlate Speroni Curiosità su Altre Definizioni con sperone; unghione; gallo; Si fissa allo stivale; Il gallo che fu sconfitto da Camillo; Ornamento di cui va fiero il gallo;

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'L unghione del gallo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.