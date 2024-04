La Soluzione ♚ Lo precedono agitazioni sindacali La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo precedono agitazioni sindacali. SCIOPERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su lo precedono agitazioni sindacali: Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Altre Definizioni con sciopero; precedono; agitazioni; sindacali; Precedono la Z; Ti precedono in venti; Le agitazioni che l attesa dà; Cerca altre soluzioni cruciverba

