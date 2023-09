Così sono dette le chiazze di grasso nel brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono dette le chiazze di grasso nel brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OCCHI

Significato/Curiosita : Cosi sono dette le chiazze di grasso nel brodo

Panarda, le portate sono diverse, dal brodo di carne di gallina, ai maccheroni all'uovo con ragù di carne di pecora detti appunto "di sant'antonio", pecora... Il colore degli occhi è un tratto poligenico determinato principalmente dalla quantità di melanina e dal tipo di pigmento dell'iride. gli animali hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

