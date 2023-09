La carica degli expresidenti della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carica degli expresidenti della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SENATORI A VITA

Significato/Curiosita : La carica degli expresidenti della repubblica

Le responsabilità della crisi, tuttavia, erano ascrivibili all'operato del suo predecessore carlos saúl menem. ha ricoperto la carica di sindaco di buenos... Complessivo dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque. al 2023 sono in carica sei senatori a vita: il presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

