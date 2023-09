È bene averla sul collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bene averla sul collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESTA

Significato/Curiosita : E bene averla sul collo

Ne sia invischiato fino al collo) dal suo ruolo tragico con diversi e astuti sotterfugi. anche sul piano dei monologhi e dialoghi monologati c'è questo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi testa (disambigua). con testa, in anatomia, si indica la parte superiore del corpo di una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

