Un assegno a copertura garantita - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : VADEMECUM

Significato/Curiosita : Un assegno a copertura garantita

Ritiene che gli antichi romani utilizzassero una forma embrionale di assegno nel i secolo a.c., detta praescriptio. i mercanti musulmani utilizzavano il akk... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. un vademecum (dal latino "vade mecum" che significa "va' con me", con il significato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

