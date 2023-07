Il soggetto che paga l assegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il soggetto che paga l assegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRASSATO

Significato/Curiosita : Il soggetto che paga l assegno

Reddito imponibile (per chi lo paga); l'assegno è reddito imponibile per chi lo percepisce. invece, riguardo l'assegno per il mantenimento dei figli: non... Il 23 luglio 2012).. ^ luciana frassati, un uomo, un giornale: alfredo trassati, vol. i, edizioni di storia e letteratura, roma, 1978, pp. 64 e succ. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

