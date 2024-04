La Soluzione ♚ Una copertura per l autocarro La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una copertura per l autocarro. TELONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una copertura per l autocarro: La tela catramata o telone (o tarpaulin in inglese), è costituita da un telo di cotone egiziano a fibra lunga o altro tessuto resistente placcato di catrame bollente o altra sostanza impermeabilizzante. Queste tele sono impermeabili e hanno guadagnato enorme resistenza rispetto alle tele originali senza protezione. Originariamente aveva una tipica colorazione grigio-verdastra e una lunga durata in ambiente umido. Sostantivo Significato e Curiosità su: La tela catramata o telone (o tarpaulin in inglese), è costituita da un telo di cotone egiziano a fibra lunga o altro tessuto resistente placcato di catrame bollente o altra sostanza impermeabilizzante. Queste tele sono impermeabili e hanno guadagnato enorme resistenza rispetto alle tele originali senza protezione. Originariamente aveva una tipica colorazione grigio-verdastra e una lunga durata in ambiente umido. telone m sing (pl.: teloni) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione te | ló | ne Pronuncia IPA: /te'lone/ Etimologia / Derivazione accrescitivo di tela Sinonimi tela, telo, tenda, tendone, drappo.

(nei teatri) sipario

sipario (cinema) schermo Altre Definizioni con telone; copertura; autocarro; Copertura impermeabile; Stoffa impermeabile che riveste alcuni autocarri; Tipo di copertura per capannoni industriali; La copertura che il meccanico alza; Autocarro con rimorchi tir; Cerca altre soluzioni cruciverba

TELONE

