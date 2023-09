Un tasto come Ctrl e Canc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto come Ctrl e Canc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Un tasto come ctrl e canc

"controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da ctrl. in una tastiera italiana "standard it... Le voci che iniziano con o contengono il titolo. eurovision song contest (esc) – festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

