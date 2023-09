Tarda come una lumaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tarda come una lumaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENTA

Significato/Curiosita : Tarda come una lumaca

Medusa e la lumaca e pensieri a tarda notte sull'ascolto della nona sinfonia di mahler. nella sua prima edizione in brossura, la medusa e la lumaca ha vinto... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. lenta (lenta in piemontese) è un comune italiano di 795 abitanti della provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

