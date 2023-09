Pronunciare una parola spiccandone le sillabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronunciare una parola spiccandone le sillabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCANDIRE

Significato/Curiosita : Pronunciare una parola spiccandone le sillabe

Diversi da scandire). quindi, quando si acquisisce un'immagine mediante scanner, la si scandisce. l'accademia della crusca, oltre a scandire, ha riportato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pronunciare una parola spiccandone le sillabe : pronunciare; parola; spiccandone; sillabe; pronunciare parola dire; Un gioco di parole difficile da pronunciare ; Il pronunciare con suono proungato; Che è possibile da asserire e pronunciare ; pronunciare malamente; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola ; Togliere la parola di bocca in modo autoritario; Nella metrica il taglio in due di una parola ; Tener fede alla parola data mantenere le; Si lascia tra una parola e l altra scrivendo; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola; Tonico tipo certe sillabe ; Fusione di sillabe in una; Il piede latino con due sillabe brevi e una lunga; Si dice di sillabe prive d accento;

