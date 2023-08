La pronuncia distinta delle sillabe di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pronuncia distinta delle sillabe di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCANSIONE

Significato/Curiosita : La pronuncia distinta delle sillabe di una parola

Le sillabe di una parola. di seguito le regole generali: due consonanti si separano sempre, anche nel caso della cosiddetta s impura italiana e delle consonanti... 3d virtuale del paesaggio fotografato. la scansione video può essere progressiva o interlacciata. scansione è anche l'azione che compie un programma,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

