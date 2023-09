Poco saporita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco saporita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCIAPA

Significato/Curiosita : Poco saporita

Pesche porta alla formazione di frutti piccoli, poveri di zuccheri e poco saporiti. nei momenti di siccità è molto importante un'irrigazione supplementare... Informalmente tra i turisti con il nome di tahiti. salina bamba ("salina sciapa"). baia salinédda. coda cavallo. cala suaraccia (la "sugheraccia"). cala... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

