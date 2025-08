Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina nei cruciverba: la soluzione è Agliacea

AGLIACEA

Curiosità e Significato di Agliacea

La parola Agliacea è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Agliacea.

Perché la soluzione è Agliacea? Gli agliacei sono piante della famiglia delle Liliaceae, tra cui spiccano l'aglio e la cipolla. Sono noti per il loro odore intenso e il sapore deciso, spesso utilizzati in cucina per insaporire piatti e preparazioni. La loro caratteristica principale è il profumo pungente che lascia anche dopo averli cucinati. Insomma, un ingrediente essenziale per donare gusto e aroma ai tuoi piatti.

Come si scrive la soluzione Agliacea

Non riesci a risolvere la definizione "Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

A Ancona

