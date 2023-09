Optavano per il servizio civile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Optavano per il servizio civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OBIETTORI

Significato/Curiosita : Optavano per il servizio civile

Soggetti che optavano per il servizio civile nazionale dopo aver dichiarato obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio. il presidente del... Ufficialmente nel 1925 a gotha, in germania, proprio perché convinti obiettori di coscienza al servizio militare. nel continente europeo il diritto all'obiezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

