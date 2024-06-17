Rifiutavano il servizio militare: di coscienza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rifiutavano il servizio militare: di coscienza' è 'Obiettori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBIETTORI

Perché la soluzione è Obiettori? Gli obiettori sono coloro che scelgono di non partecipare alle attività militari per motivi morali o religiosi, rifiutando di eseguire il servizio anche se obbligatorio. Questa posizione deriva da una forte convinzione personale che li porta a opporsi alla guerra e alle armi. Spesso, si impegnano in attività alternative di utilità sociale. La loro scelta rappresenta una forma di protesta civile e di rispetto per i propri principi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rifiutavano il servizio militare: di coscienza" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifiutavano il servizio militare: di coscienza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La definizione "Rifiutavano il servizio militare: di coscienza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifiutavano il servizio militare: di coscienza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Obiettori:

O Otranto B Bologna I Imola E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifiutavano il servizio militare: di coscienza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

