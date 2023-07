Avvengono a velocità diverse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvengono a velocità diverse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SORPASSI

Significato/Curiosità : Avvengono a velocità diverse

Gli avvenimenti nella vita accadono a velocità diverse, creando una sequenza di sorpassi emozionanti. Alcuni momenti sembrano scorrere lentamente, come se il tempo si dilatasse, consentendo di apprezzare ogni istante con intensità. Al contrario, altri eventi sfrecciano veloci come un treno in corsa, lasciandoci a malapena il tempo di renderci conto di ciò che sta accadendo. Questi sorpassi possono essere emozionanti, portando cambiamenti rapidi e significativi, o possono essere più sottili e delicati, ma comunque influenti. La vita è un mix di questi avvenimenti a diverse velocità, un'esperienza che ci sfida, ci sorprende e ci insegna a essere flessibili e adattabili di fronte a ciò che ci si presenta lungo il percorso.

Altre risposte alla domanda : Avvengono a velocità diverse : avvengono; velocità; diverse; avvengono festosamente nei cantieri; Le sue colate avvengono in acqua; Che avvengono prima; avvengono ogni volta che si tira un carico; Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono ; Uno sport per gli amanti della velocità ; L antitesi della velocità ; Natanti che a una data velocità emergono del tutto; Treno ad alta velocità con cabina oscillante; Treno oscillante ad alta velocità ; Nonna le ha diverse ; Derivati da specie diverse ; Chi la fuma ne ha diverse ; Competizione sciistica che comprende prove diverse ; Far sì che parti diverse suonino bene insieme;

Cerca altre Definizioni