È causa di un respiro sibilante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È causa di un respiro sibilante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : E causa di un respiro sibilante

Schiacciare e bagnare con acido, che libera dai semi gli alcaloidi, e la combinazione con l'alcool. «alle persone con il respiro sibilante (asma), la guaritrice... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È causa di un respiro sibilante : causa; respiro; sibilante; causa effetti multipli; Può causa re fratture; causa crolli e vittime; Il risentimento causa to da quel che è intollerabile; causa ammaccature; Mozza il respiro ; Una terapia alternativa basata sul respiro ; Complica il respiro ; Difficoltà di respiro anche nota come dispnea; Emettere un debole soffio, come un respiro ;

Cerca altre Definizioni