La Soluzione ♚ La capitale eritrea La definizione e la soluzione di 6 lettere: La capitale eritrea. ASMARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La capitale eritrea: Asmara (anche con l'articolo, l'Asmara; AFI: /a'zmara/; in tigrino: Asmerà; in arabo: Asmara) è la capitale, la città più popolata e il principale centro industriale, economico e culturale dell'Eritrea, nonché capoluogo della Regione Centrale. Dall'8 luglio 2017 la città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua architettura modernista e razionalista, realizzata durante l'occupazione italiana. Si tratta del primo sito dell'Eritrea iscritto nella lista dei patrimoni dell'umanità. Nome proprio Significato e Curiosità su: Asmara Eritrea ( approfondimento) (toponimo) (geografia) stato dell'Africa orientale, che confina con il Sudan, l'Etiopia e il Gibuti, è bagnata dal Mar Rosso, e con capitale Asmara Etimologia / Derivazione Dal greco rosso in riferimento al fatto di affacciarsi sul Mar Rosso

La risposta a La capitale eritrea

ASMARA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'La capitale eritrea' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.