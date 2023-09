Tornati sani e salvi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornati sani e salvi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REDUCI

Significato/Curiosita : Tornati sani e salvi

"montagnola" per quaranta giorni, durante i quali fece voto che se fossero tornati sani e salvi alle loro case, avrebbero proclamato la madonna del carmine protettrice... L'associazione nazionale combattenti e reduci, in acronimo ancr, è un ente morale di diritto privato, che associa i reduci della prima e della seconda guerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

