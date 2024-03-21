Sani e salvi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sani e salvi' è 'Illesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILLESI

ALTRE SOLUZIONI: INDENNI - INCOLUMI

Perché la soluzione è Illesi? Gli illesi sono coloro che, in situazioni di pericolo o di incidente, riescono a uscire senza danni o ferite. La loro condizione di essere sani e salvi testimonia la mancanza di conseguenze negative sulla loro integrità fisica. Spesso si parla di persone illese in seguito a incidenti stradali, catastrofi naturali o eventi improvvisi, evidenziando la loro capacità di evitare conseguenze dannose. La loro presenza rassicura e testimonia la fortuna o l'abilità di preservarsi in momenti critici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sani e salvi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Sani e salvi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Illesi

Per risolvere la definizione "Sani e salvi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sani e salvi" conferma che la soluzione 'Illesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Illesi

I Imola L Livorno L Livorno E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sani e salvi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Illesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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