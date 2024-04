La Soluzione ♚ È munita di sfiatatoio La definizione e la soluzione di 6 lettere: È munita di sfiatatoio. BALENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su e munita di sfiatatoio: Una balena è, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, come il capodoglio e i misticeti (balenottere, megattere e balenidi). Il termine è usato in questo senso in espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". Esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa , phálaina o f , phále dalla stessa radice indoeuropea del tedesco Wal, dell'inglese whale e dello svedese val). Altre Definizioni con balena; munita; sfiatatoio; Il lampeggiare di un idea; Brevemente luminoso; È munita di benna; Munita di propaggini arboree; Cerca altre soluzioni cruciverba

