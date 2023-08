È munita di benna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È munita di benna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUSPA

Significato/Curiosita : E munita di benna

Scapito della velocità di spostamento. è questo il caso di cave o miniere in cui il braccio meccanico che monta la benna sia in grado di raggiungere un'area... Una ruspa è una macchina per la movimentazione di terra, adatta per lo spianamento superficiale; è in grado di tagliare a spessore il terreno, caricarlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È munita di benna : munita; benna; munita di propaggini arboree; In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale; Una comunità religiosa; Con León è una comunità autonoma spagnola; Comunità di Stati Indipendenti; Il benna to de Il gatto e la volpe; Iniziali di benna to; Veicolo munito di benna ; Sono munite di benna ; È senza fili in un album di benna to;

Cerca altre Definizioni