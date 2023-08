Munita di propaggini arboree - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Munita di propaggini arboree. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAMOSA

Significato/Curiosità : Munita di propaggini arboree

L'espressione "munita di propaggini arboree o ramosa" fa riferimento a una struttura dotata di estensioni simili a rami o piccoli alberi. Queste protuberanze possono emergere da un corpo principale, come nel caso di una pianta, oppure da una base più ampia. Tale conformazione può essere osservata sia in contesti naturali, come piante, funghi o organismi marini, sia in creazioni artistiche o concetti di design. Le "propaggini arboree o ramosa" conferiscono un aspetto ramificato e complesso, aggiungendo profondità e dimensione all'oggetto. Questo termine evoca immagini di una struttura espansa, ricca di dettagli e ramificazioni che si espandono in diverse direzioni.

Altre risposte alla domanda : Munita di propaggini arboree : munita; propaggini; arboree; Muniti di molte propaggini ... arboree; Piccole propaggini vegetali; Piccole rane arboree ; Muniti di molte propaggini... arboree ;

