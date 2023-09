Forzato obbligato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forzato obbligato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COATTO

Significato/Curiosita : Forzato obbligato

I suggerimenti del progetto di riferimento. la migrazione forzata o trasferimento forzato è lo spostamento sotto costrizione, generalmente violenta,... Inaspriva le norme già in vigore sul domicilio coatto. la legge consentiva di assegnare al domicilio coatto da uno a cinque anni le persone sospette secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Forzato obbligato : forzato; obbligato; Come un imballaggio rinforzato ; I campi di lavoro forzato russi; È un ricovero forzato sigla; Servo forzato ; Rinforzato ai margini; Opportuno quasi obbligato rio; Non obbligato ri; Non è obbligato rio; Trattamento sanitario obbligato rio in tre lettere; In aereo è obbligato rio allacciarle;

